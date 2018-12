【KTSF】

加州車輛管理局(DMV)被指發出了230萬張不符合聯邦申請標準的Real ID。

聯邦國土安全部上月去信車管局指,局方在接受Real ID申請時,驗證居民身份的文件數量不符合聯邦標準。

聯邦政府要求Real ID申請人需要提交至少兩份住址證明文件,但車管局在申請時,只要求申請人提交一份文件。

Sacramento Bee的報導指,車管局今年在該流程下,已經發出230萬張Real ID,當局目前計劃從明年4月開始更正申請流程,要求申請人提交兩份加州居民住址證明文件。

車管局發聲明表示,這些已經發出的Real ID仍然有效,但在5年後續期時,申請人則須提交第二份加州居民身份證明文件,局方正研究是否可容許申請人通過郵寄或電郵的方式補交文件。

