【KTSF 郭柟報導】

中半島Pacifica市週二清晨4時發生爆竊案,警方呼籲民眾提供線索。

警方指事發在Winwood Drive 200號路段,事主報稱離開家後半小時,後園的動態閉路電視鏡頭拍攝到,兩個陌生男人打開了他家玻璃後門,畫面傳送到事主的手機,事主見狀後報警。

警員到場後發現一人從事主的後園圍欄爬出來逃步,警員追逐並在附近搜索賊人,但捉不到人。

調查後發現,其中一名賊人打破事主的玻璃後門,進入屋內搜掠財物後離開。

賊人是兩名身材瘦削的男人,身穿深色衫,有線索的話,請致電(650)359-4444通知警方。

