日本明年7月起重啟商業捕鯨 多國嚴詞批評

日本宣布退出國際捕鯨委員會,明年7月起,在日本海域和專屬經濟區恢復商業捕鯨活動,遭多個國家和組織批評。

日本1988年宣布停止商業捕鯨,但其後以科學研究的名義持續在南極海域及西北太平洋每年捕獵約200至1,200條鯨魚,被環保組織強烈批評,指日本違反承諾破壞自然生態,捕鯨方式亦不人道。

日本9月在國際捕鯨委員會大會以部份品種的鯨魚數量已增加至健康水平為理由,提案要求重啟商業捕鯨但遭到否決。

日本之後已表示考慮退出委員會,內閣官房長官菅義偉週三正式宣布決定,是日本二戰後首次退出國際組織,日本明年6月底正式退出委員會,改為觀察國身分。

國際捕鯨委員會起初主要由捕鯨國家組成,希望保護鯨魚資源的同時,維持捕鯨業的可持續發展,後來越來越多反對捕鯨的國家加入,80年代通過禁止商業捕鯨。

日本政府強調,日後的商業捕鯨活動會根據國際法和委員會定下的捕漁量限制,在日本海域和專屬經濟區進行,並停止在南極海域捕鯨。

現時只有挪威和冰島允許商業捕鯨,當中挪威大部份漁穫出口到日本供食用,而日本主要的捕鯨對象小鬚鯨並非瀕危動物,但受國際貿易公約規管。

日本捕鯨活動一直受到環保組織及國際社會批評,澳洲及新西蘭對日本重啟商業捕鯨表示極度失望及遺憾,澳洲強調反對任何商業或科研捕鯨活動,促請日本重返國際捕鯨委員會。

環保組織綠色和平批評日本與國際社會脫節,敦促日方採取措施保育海洋生態系統。

