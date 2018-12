【i-CABLE】

印尼巽他海峽海嘯死亡人數增至430人,2萬多人無家可歸,週三正值南亞大海嘯14週年,當年的災民在悼念至親的同時,亦為近日海嘯災民禱告,期望他們能堅強面對。

14年前的12月26日,印尼地震引發海嘯,沖毀多個國家無數個家庭,超過23萬人死亡。

蘇門答臘北面班達亞齊一個墓地埋葬了海嘯遇難者,民眾禱告悼念。

上週六發生海嘯的巽他海峽雖然位於蘇門答臘的另一端,但對於14年前有過慘痛經歷的災民來說,感受卻有如近在咫尺。

海嘯至今仍有多人失蹤,2萬多人無家可歸。

印尼當局警告,喀拉喀托之子火山一帶天氣惡劣,有機會令火山口進一步崩塌,呼籲居民提高警戒,遠離岸邊。

