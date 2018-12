【KTSF】

新澤西州一對男女,早前遭揭發與一名無家可歸者串謀捏造故事在眾籌網募捐,總共訛騙了超過40萬,眾籌網週二表示,已經向所有捐款人退還捐款。

檢控官指無家可歸者Johnny Bobbitt和一對男女串通,說該兩名男女因為汽車無汽油被困公路上,而Bobbitt就把身上僅有的20元給對方入油。

這對夫婦事後發起眾籌,報答Bobbitt,有大約14,000人捐款,希望幫助Bobbitt重過新生,扣除開支總共籌到接近37萬。

當中Bobbitt收了7萬,其餘的錢都落到該兩名男女手上,並且已經因為賭博和買名牌全數花光。

