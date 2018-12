【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市週三強力反彈狂升,單是週三一天之內的升幅,已經完全收復過去一星期大約一半的跌勢,其中道瓊斯勁升過千點,是歷來單日最大升幅。

美股過去一星期暴跌之後,週三在零售和能源類股造好剌激下反彈狂升。

道瓊斯在收市前勁升1,086點,升幅近5%,是歷來單一日最大升幅。

S&P500升幅也有近5%,Nasdaq也大漲近6%,是近十年來最好的表現,收復過去6個交易日大約一半的失地。

有投資專家認為,要勁升幾天,才可望抵銷這些跌幅。

但問題是特朗普總統繼續製造許多不明朗情況,例如聯邦開支法案仍然未有著落等負面因素,都令投資者入市顯得審慎。

