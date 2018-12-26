州長年終特赦多名囚犯 布里德哥哥沒份

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長布朗任期內，一貫在年終期間特赦囚犯，今年特赦人選名單中，有舊金山市長布里德的哥哥，但是州長並沒有特赦他。

州長布朗今年特赦了143名囚犯，布朗自2001年再次擔任州長以來，特赦了1,332名囚犯，和縮短了283名囚犯的監刑，是加州近代特赦最多囚犯的州長。

不過反對死刑的他，卻沒有特赦739名死囚中任何一個。

今年申請特赦的囚犯當中，包括舊金山市長布里德現年46歲的哥哥Napoleon Brown，他在2000年6月和另外一名同夥，搶劫Marina區的一間餐館。

審訊時，撿控官表示，當時開車接應兩人的是Brown 26歲的女友Lenties White，警方在攔截涉案車輛時，White在金門橋上被人推出車外，被另外一輛車撞死。

她在臨死前告訴現場警察，是Brown將她推出車外，Brown因為誤殺、搶劫等罪名，被判入獄42年，之後因為在監獄內藏有海洛因，而被加刑期兩年。

市長布里德曾在庭上說，事發那晚看到哥哥在家，在今年10月寫給州長的信中說，了解到她哥哥所作所為，是導致他坐牢的原因，但布里德表示，監獄不是讓哥哥改過自新的地方。

布里德因為用印有市長職位的信紙致函州長， 請求特赦她哥哥而受到關注。

布朗沒有對拒絕特赦布里德哥哥給予解釋，而布里德也沒有再對這事表態。

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