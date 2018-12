州長年終特赦多名囚犯 布里德哥哥沒份

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長布朗任期內,一貫在年終期間特赦囚犯,今年特赦人選名單中,有舊金山市長布里德的哥哥,但是州長並沒有特赦他。

州長布朗今年特赦了143名囚犯,布朗自2001年再次擔任州長以來,特赦了1,332名囚犯,和縮短了283名囚犯的監刑,是加州近代特赦最多囚犯的州長。

不過反對死刑的他,卻沒有特赦739名死囚中任何一個。

今年申請特赦的囚犯當中,包括舊金山市長布里德現年46歲的哥哥Napoleon Brown,他在2000年6月和另外一名同夥,搶劫Marina區的一間餐館。

審訊時,撿控官表示,當時開車接應兩人的是Brown 26歲的女友Lenties White,警方在攔截涉案車輛時,White在金門橋上被人推出車外,被另外一輛車撞死。

她在臨死前告訴現場警察,是Brown將她推出車外,Brown因為誤殺、搶劫等罪名,被判入獄42年,之後因為在監獄內藏有海洛因,而被加刑期兩年。

市長布里德曾在庭上說,事發那晚看到哥哥在家,在今年10月寫給州長的信中說,了解到她哥哥所作所為,是導致他坐牢的原因,但布里德表示,監獄不是讓哥哥改過自新的地方。

布里德因為用印有市長職位的信紙致函州長, 請求特赦她哥哥而受到關注。

布朗沒有對拒絕特赦布里德哥哥給予解釋,而布里德也沒有再對這事表態。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。