美國海關及邊境保護局週二證實,又有第二名危地馬拉兒童在新墨西哥州扣押期間死亡。

8歲來自危地馬拉男童,剛剛在新墨西哥州的醫院逝世,他是隨同父親一起被扣押。

這名男童週一因病入院治療,其後出院,但有發燒,到了晚上,男童情況轉差,再次入院急救,隨後死亡。

官方未有公佈男童的死因,今次是今個月以來,第二宗危地馬拉兒童在扣押期間死亡。

上次在本月初,就有一名危地馬拉女童在美國邊境官員監護下死亡,此事曾經引發騷動,並對特朗普政府阻止中美洲家庭移民越境的工作構成新的壓力。

