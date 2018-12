【i-CABLE】

聯邦政府局部停擺,多項公共服務因而暫停,民眾期望可盡快回復運作,特朗普總統則取消休假與民主黨繼續磋商,但由於參議院要到週四才復會,預料聯邦政府到聖誕前仍會局部停擺。

聯邦政府局部停擺,在首都華盛頓的國家航空航天博物館,仍可使用前一年的資金維持開放。

隨著4分之1政府部門暫停運作,逾80萬名聯邦政府人員要無薪工作或被逼休假。

參議院週六罕有召開會議,尋求讓聯邦政府盡快恢復運作,但仍未達成共識,將休會至週四。

特朗普在社交網站表示,已取消原定到佛羅里達州海湖莊園休假的計劃,回到白宮工作,並就臨時撥款議案是否包括邊境圍牆撥款,繼續與民主黨磋商,期望打破僵局。

