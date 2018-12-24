舊金山國際機場隧道發生氣體洩漏 兩工人獲救

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舊金山國際機場附近的一條地下隧道內，週六發生二氧化碳洩漏事故，兩名在裡面工作的工人一度被困，其中一人曾經失去意識，當局花了兩個小時營救，將兩人送到醫院治理。

事發於週六下午4點左右，當時兩名工人正在位於機場北面，Field街649號的一棟進行食品包裝的建築物地底切割混凝土。

有二氧化碳罐子破裂，釋放出有毒氣體，導致其中一人失去知覺，另一名工人試圖將其拖到安全的地方，但沒有成功，於是不得不將同事留在原地，自己出去尋找求幫助。

但當該名工人與救援隊一起返回現場時，發現暈倒的工人失蹤了，當局於是展開大規模的搜索。

機場發言人指，該建築物地底佔地面積很大，有很多個房間，地下通道的結構又很複雜，增加了搜索的難度。

救援人員用了近兩個小時才找到第二名工人，原來這名暈倒的工人後來恢復了意識，在救援人員發現他的時候，他正在尋找出口。

兩名工人之後都被送醫救治，暫時未知他們的情況，而導致毒氣洩漏的原因仍在調查中。

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