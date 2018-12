舊金山國際機場隧道發生氣體洩漏 兩工人獲救

【KTSF】

舊金山國際機場附近的一條地下隧道內,週六發生二氧化碳洩漏事故,兩名在裡面工作的工人一度被困,其中一人曾經失去意識,當局花了兩個小時營救,將兩人送到醫院治理。

事發於週六下午4點左右,當時兩名工人正在位於機場北面,Field街649號的一棟進行食品包裝的建築物地底切割混凝土。

有二氧化碳罐子破裂,釋放出有毒氣體,導致其中一人失去知覺,另一名工人試圖將其拖到安全的地方,但沒有成功,於是不得不將同事留在原地,自己出去尋找求幫助。

但當該名工人與救援隊一起返回現場時,發現暈倒的工人失蹤了,當局於是展開大規模的搜索。

機場發言人指,該建築物地底佔地面積很大,有很多個房間,地下通道的結構又很複雜,增加了搜索的難度。

救援人員用了近兩個小時才找到第二名工人,原來這名暈倒的工人後來恢復了意識,在救援人員發現他的時候,他正在尋找出口。

兩名工人之後都被送醫救治,暫時未知他們的情況,而導致毒氣洩漏的原因仍在調查中。

