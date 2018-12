【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山列治文區一間民宅,週一凌晨發生大火,造成一死兩傷。

警方表示,週一凌晨約1時,Clay街3800號路段一間三層高的民宅發生火警。

消息指,二樓先起火,住在三樓一對長者夫婦被困。

消防員到場發現,83歲的白人男子當場死亡,他69歲的太太嚴重燒傷,有生命危險,另一名消防員救火時被燒傷。

初步懷疑,可能是聖誕燈飾導致今次火警。

