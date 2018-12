灣區出現”美食活動”詐騙案 當局提醒民眾勿上當（視頻）

【KTSF 林佩樺報導】

灣區以至加州其他大城市,最近發生與“美食活動”有關的詐騙案,南灣Santa Clara縣地檢處提醒大家不要上當。

Santa Clara縣地檢處表示,近來收到多宗關於所謂”美食活動”的詐騙案投訴,地檢處的消費者部門收到的投訴個案,涉及在聖荷西、舊金山,加州首府沙加緬度和洛杉磯,聲稱是”螃蟹任吃”或”壽司自助餐”等活動。

這些活動會要求參與者提前繳交10至105元不等的參與費,實際上活動不存在。

地檢處官員表示,其中一宗詐騙案,騙子在一份本地報紙登廣告,聲稱提供美味的牛排、蒸螃蟹,蛋糕及無限香檳暢飲,吸引民眾參與。

地檢處提醒大家,要注意網站的可信性,可聯繫舉辦活動的場地,確認是不是真的會舉行廣告提到的美食活動。

如果發現成為詐騙的目標,一定要通知自己的銀行,消費者也可報警求助或向地檢處舉報,電話:(408) 792—2880。

