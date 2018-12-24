灣區出現”美食活動”詐騙案 當局提醒民眾勿上當（視頻）

【KTSF 林佩樺報導】

灣區以至加州其他大城市，最近發生與“美食活動”有關的詐騙案，南灣Santa Clara縣地檢處提醒大家不要上當。

Santa Clara縣地檢處表示，近來收到多宗關於所謂”美食活動”的詐騙案投訴，地檢處的消費者部門收到的投訴個案，涉及在聖荷西、舊金山，加州首府沙加緬度和洛杉磯，聲稱是”螃蟹任吃”或”壽司自助餐”等活動。

這些活動會要求參與者提前繳交10至105元不等的參與費，實際上活動不存在。

地檢處官員表示，其中一宗詐騙案，騙子在一份本地報紙登廣告，聲稱提供美味的牛排、蒸螃蟹，蛋糕及無限香檳暢飲，吸引民眾參與。

地檢處提醒大家，要注意網站的可信性，可聯繫舉辦活動的場地，確認是不是真的會舉行廣告提到的美食活動。

如果發現成為詐騙的目標，一定要通知自己的銀行，消費者也可報警求助或向地檢處舉報，電話：(408) 792—2880。

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