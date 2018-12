【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市中心週日晚發生槍擊案,導致一人死亡。

警方消息指,事發於晚上9點40分左右,現場位於Franklin街2100號路段。

警方接報趕至現場後,發現有一人倒臥在地面上,身中多槍,傷重不治。

槍手目前仍然在逃,警方暫未公佈更多細節,案件仍在調查中。

