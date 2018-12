【KTSF】

北灣一名女高中生,涉嫌在校內停車場開車撞前男友,被控企圖謀殺等罪名。

事發在上週四於Sebastopol市的Analy高中停車場,放冬假之前最後一個上課日,有同學表示,知道涉事17歲女學生和男事主約會了幾個月,最近分了手。

警方表示,該名女學生開車撞向前男友兩次,之後離開校園。

有目擊學生表示,當日剛考完試,就見大批警察和消防員到場,男事主預料完全康復,女疑犯則被押送懲教中心,被控企圖謀殺和襲擊罪。

