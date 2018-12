【KTSF】

特朗普總統週日突然在社交網站上發文,公布新任代理國防部部長的人選,並於明年元旦起生效。

現任國防部部長馬蒂斯辭職後原本表示,會一直留任至明年2月,不過特朗普週日發文,宣布新任國防部部長人選,指出”很高興我們非常有才華的副國防部部長Patrick Shanahan,將於明年元旦起會出任代理國防部部長。

特朗普並讚揚Shanahan擔任副國防部部長期間有很多成就,相信他在新的職位會有好表現。

外界視特朗普的這個變動,其實是間接提早逼走馬蒂斯。

馬蒂斯上週四辭職,原因是與特朗普在敘利亞撤軍一事上意見不合,特朗普計劃撤軍,但馬蒂斯不同意。

