東灣Alameda市一名華裔女子,控告互聯網的士公司Lyft,指公司旗下一名司機,懷疑在她未上車之前,就開車將她兩名在車內的女兒駛走。

麥女士(Kong Mak)表示,去年將車駛入去一間豐田(Toyota)車廠維修後,車廠幫她叫了一輛Lyft接載離開。

Lyft車來到後,她先幫兩名5和6歲的女兒上車,但是麥女士表示,司機無等她上車開車走人。

麥女士的代表律師表示,Lyft公司有責任確保旗下乘客安全,又斥責肇事司機不應當司機,載走人家的孩子。

麥女士民事起訴Lyft,稱事件令她情緒受創傷,並要求公司改變騁請司機手法。

