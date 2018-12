【i-CABLE】

日本政府據報最快週二決定退出國際捕鯨委員會,以便重啟商業捕鯨活動。

日本政府內部拍板後便會通知委員會,期望明年6月30日正式退出,之後重啟商業捕鯨,會是相隔近30年來首次,預計將在日本近海和日本的專屬經濟區實施。

日本在1988年一度停止商業捕鯨,之後持續在南極海域及西北太平洋開展科研捕鯨,以便收集科學數據,重啟商業捕鯨活動。

日本退出委員會後,便不可以再在南極海域科研捕鯨,據報日本日後亦不打算在當地商業捕鯨。

