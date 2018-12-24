印尼海嘯增至373人死亡 火山活動仍然活躍

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印尼西部巽他海峽海嘯增至373人死亡，逾千人受傷，救援人員加緊搜救，附近火山活動仍然活躍，當局不排除再引發海嘯，今次天災造成嚴重傷亡，有官員承認當地的海嘯警報系統早在6年前已經暫停運作。

搜救人員星期日上午救出一名5歲男童，當時是海嘯發生後12小時，男童被困在汽車內，該輛車被瓦礫、樹木壓著。

搜救隊伍繼續與時間競賽，一間在重災區板底蘭縣的海邊酒店是重點搜索區之一，搜救人員目前主要徒手挖掘，但道路都被雜物和瓦礫堵塞，增加救援難度，當局又派出搜救犬，同時調配醫療設備及大型機器到場，協助救災，搜救人員在海邊發現更多屍體。

到場協助救援的軍官指，已要求隊伍到沿岸方圓100公里一帶搜索。

這次海嘯中，死傷者大部份是當地居民及來自印尼其他地區的遊客，海嘯突如其來沖擊巽他海峽沿岸，事前並無預警，相信是附近的喀拉喀托之子火山爆發，再觸發海底山泥傾瀉引起。

喀拉喀托之子在星期六的海嘯過後再次噴發，不排除會再引發海嘯，當局呼籲民眾遠離岸邊。

印尼國家災害管理局發言人承認，目前對這類型海嘯沒有預警機制，只能監測地震引發的海嘯，又指作為海嘯警報的浮標系統早在2012年已經因為資金不足及技術等問題一直沒有運作。

到災區視察的總統佐科維多多下令當局密切監控海水水位，並承諾明年初全面檢查及更新海嘯預警系統的零件。

受到海嘯重創的萬丹省，數百名信徒晚上齊集在一個天主教教堂參加平安夜彌撒，悼念海嘯中的死難者，部份人表現哀傷，他們又唱詩歌及朗讀經文，為死傷者祈禱。

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