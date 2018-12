印尼海嘯增至373人死亡 火山活動仍然活躍

【i-CABLE】

印尼西部巽他海峽海嘯增至373人死亡,逾千人受傷,救援人員加緊搜救,附近火山活動仍然活躍,當局不排除再引發海嘯,今次天災造成嚴重傷亡,有官員承認當地的海嘯警報系統早在6年前已經暫停運作。

搜救人員星期日上午救出一名5歲男童,當時是海嘯發生後12小時,男童被困在汽車內,該輛車被瓦礫、樹木壓著。

搜救隊伍繼續與時間競賽,一間在重災區板底蘭縣的海邊酒店是重點搜索區之一,搜救人員目前主要徒手挖掘,但道路都被雜物和瓦礫堵塞,增加救援難度,當局又派出搜救犬,同時調配醫療設備及大型機器到場,協助救災,搜救人員在海邊發現更多屍體。

到場協助救援的軍官指,已要求隊伍到沿岸方圓100公里一帶搜索。

這次海嘯中,死傷者大部份是當地居民及來自印尼其他地區的遊客,海嘯突如其來沖擊巽他海峽沿岸,事前並無預警,相信是附近的喀拉喀托之子火山爆發,再觸發海底山泥傾瀉引起。

喀拉喀托之子在星期六的海嘯過後再次噴發,不排除會再引發海嘯,當局呼籲民眾遠離岸邊。

印尼國家災害管理局發言人承認,目前對這類型海嘯沒有預警機制,只能監測地震引發的海嘯,又指作為海嘯警報的浮標系統早在2012年已經因為資金不足及技術等問題一直沒有運作。

到災區視察的總統佐科維多多下令當局密切監控海水水位,並承諾明年初全面檢查及更新海嘯預警系統的零件。

受到海嘯重創的萬丹省,數百名信徒晚上齊集在一個天主教教堂參加平安夜彌撒,悼念海嘯中的死難者,部份人表現哀傷,他們又唱詩歌及朗讀經文,為死傷者祈禱。

