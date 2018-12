舊金山華埠新開泰式炒冰店 冰淇淋上灑金箔（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山華埠新開了一家泰式炒冰店,本台記者帶大家去看看有甚麼特色。

剛剛在舊金山華埠都板街開張的”神奇”泰式炒冰店,也叫做冰淇淋卷(雪糕卷),是由來自芝加哥的華裔Samuel Chan夫婦所開,他們並沒有在灣區居住過,那為甚麼會選擇在舊金山華埠開這家店呢?

Samuel說:”生意就不清楚好與不好了,始終都是先開店,我始終對舊金山很有希望,因為我每天在這邊走,街上都很多人,很熱鬧,見到這麼多人很開心,好像朋友一樣走來走去。”

Samuel還說,有很多電腦科技人才也在舊金山發展事業,像這樣的甜品店,也是他們休閒的去處之一。

冰淇淋的選擇是由Samuel夫婦創意出來,消費者還可以在冰淇淋的上面選擇加24K金的金箔,而這個金箔也是由舊金山衛生局所認可,所以大家可以放心食用。

冰淇淋上面水果或餅乾很普遍,為甚麼Samuel會選擇加金箔呢?

Samuel說:”因為舊金山是一個國際都知道是淘金的地方,是1849年,他們就在這裡,為甚麼我們這麼多華人在這裡,就是因為開始淘金。”

加金箔的炒冰淇淋價錢是12元,來光顧的客人除了有遊客,也有本地居民。

有來自加拿大溫哥華的遊客說,炒冰的價格跟溫哥華差不多,所以沒有覺得特別貴,而炒冰的確也需要一些技術和臂力。

Samuel說:”下面現在是(攝氏)零下19度,所以有時我為甚麼要快呢?就是如果不快它就硬了。”

Samuel說,有時一天忙下來,手臂都會感覺痠痛,所以他們賺的也是功夫錢。

類似這樣的泰式炒冰店,目前在灣區多個城市都能找得到,包括東灣柏克萊和Fremont、南灣聖荷西等。

