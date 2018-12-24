舊金山華埠新開泰式炒冰店 冰淇淋上灑金箔（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山華埠新開了一家泰式炒冰店，本台記者帶大家去看看有甚麼特色。

剛剛在舊金山華埠都板街開張的”神奇”泰式炒冰店，也叫做冰淇淋卷（雪糕卷），是由來自芝加哥的華裔Samuel Chan夫婦所開，他們並沒有在灣區居住過，那為甚麼會選擇在舊金山華埠開這家店呢？

Samuel說：”生意就不清楚好與不好了，始終都是先開店，我始終對舊金山很有希望，因為我每天在這邊走，街上都很多人，很熱鬧，見到這麼多人很開心，好像朋友一樣走來走去。”

Samuel還說，有很多電腦科技人才也在舊金山發展事業，像這樣的甜品店，也是他們休閒的去處之一。

冰淇淋的選擇是由Samuel夫婦創意出來，消費者還可以在冰淇淋的上面選擇加24K金的金箔，而這個金箔也是由舊金山衛生局所認可，所以大家可以放心食用。

冰淇淋上面水果或餅乾很普遍，為甚麼Samuel會選擇加金箔呢？

Samuel說：”因為舊金山是一個國際都知道是淘金的地方，是1849年，他們就在這裡，為甚麼我們這麼多華人在這裡，就是因為開始淘金。”

加金箔的炒冰淇淋價錢是12元，來光顧的客人除了有遊客，也有本地居民。

有來自加拿大溫哥華的遊客說，炒冰的價格跟溫哥華差不多，所以沒有覺得特別貴，而炒冰的確也需要一些技術和臂力。

Samuel說：”下面現在是（攝氏）零下19度，所以有時我為甚麼要快呢？就是如果不快它就硬了。”

Samuel說，有時一天忙下來，手臂都會感覺痠痛，所以他們賺的也是功夫錢。

類似這樣的泰式炒冰店，目前在灣區多個城市都能找得到，包括東灣柏克萊和Fremont、南灣聖荷西等。

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