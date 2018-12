【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)提醒民眾,在食用牛油果前,要將果皮洗乾淨。

FDA發布最新的提示指,雖然大多市民在吃牛油果時不連皮食,但都提醒市民進食前最好先洗淨果皮。

因為切開牛油果時,果皮上的細菌有機會會轉移到刀上,再經由刀轉移到果肉上,而清洗果皮是唯一最有效的方法,去防止細菌轉移。

一份本月份發放的報告顯示,FDA指出,每5個牛油果,就有一個驗出一種細菌,可能引致李氏桿菌病。

這份研究在2014至2016年間,檢查包括本地及進口的牛油果皮所得出的結果。

FDA表示,想進一步減低接觸細菌的風險,除了洗,亦要加上刷果皮,抹乾水分後再切開食用。

