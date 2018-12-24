加州車輛管理局DMV明年開始推行多項新法（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州車輛管理局（DMV）明年開始推行一系列新法例，其中包括容許低碳排車輛，不管車內有幾名乘客，都可以使用共乘車道（HOV）。

加州4年前制定的法例，允許低碳排放，以及過度性零碳排放車輛，不管車內有幾名乘客，都可以使用共乘車道，這些車輛都有DMV核發的綠色或白色貼紙。

不過該法例即將於明年1月1日起失效，即如果司機獨自出行，則不能再使用共乘車道，除非車內達到共乘人數要求。

但車輛的綠色或白色貼紙，如果是在2017年1月1日至2018年3月1日之間核發，則可以申請新的紅色貼紙，繼續不計人數使用共乘車道，至2022年1月1日，DMV已寄信通知受影響的車主。

另外，DMV也將於明年核發可用共乘車道的淺紫色貼紙，申請使用共乘車道貼紙的車主，必須符合年收入要求，或沒有申請退稅及清潔車輛回扣計劃，有關詳情可到DMV網站，清潔車輛貼紙網頁查看詳情。

另外，由明年起，18歲或以上人士駕駛電動滑板車時，不需要戴頭盔，同時不准在法定時速超過25英里的公路行駛，除非有特定的單車徑。

還有一條新法例是，在考車牌的筆試當中，加入至少一條有關危險負載物品的題目，其中一個目的是要確定申請者知道遺棄動物是違法行為。

如果想到DMV辦事，但又不想等候長時間，灣區哪一間DMV的輪候時間最短呢？

一份在10月報告指，東灣奧蘭市（屋崙）Claremont的DMV最快，無預約都只是平均等候27分鐘。

至於舊金山的辦公室輪候最久，平均約一個半小時。

另外有消息就指，逢星期二、三、四比較快，星期一和五起碼要等一小時或以上，通常月中去比起月初或月尾更快。

午飯時間早上11時至下午2小時是最繁忙，以及避免臨近假期時去DMV。

當然最理想是網上更新車牌或執照，以及有預約辦事就最節省時間。

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