加州車輛管理局DMV明年開始推行多項新法（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州車輛管理局(DMV)明年開始推行一系列新法例,其中包括容許低碳排車輛,不管車內有幾名乘客,都可以使用共乘車道(HOV)。

加州4年前制定的法例,允許低碳排放,以及過度性零碳排放車輛,不管車內有幾名乘客,都可以使用共乘車道,這些車輛都有DMV核發的綠色或白色貼紙。

不過該法例即將於明年1月1日起失效,即如果司機獨自出行,則不能再使用共乘車道,除非車內達到共乘人數要求。

但車輛的綠色或白色貼紙,如果是在2017年1月1日至2018年3月1日之間核發,則可以申請新的紅色貼紙,繼續不計人數使用共乘車道,至2022年1月1日,DMV已寄信通知受影響的車主。

另外,DMV也將於明年核發可用共乘車道的淺紫色貼紙,申請使用共乘車道貼紙的車主,必須符合年收入要求,或沒有申請退稅及清潔車輛回扣計劃,有關詳情可到DMV網站,清潔車輛貼紙網頁查看詳情。

另外,由明年起,18歲或以上人士駕駛電動滑板車時,不需要戴頭盔,同時不准在法定時速超過25英里的公路行駛,除非有特定的單車徑。

還有一條新法例是,在考車牌的筆試當中,加入至少一條有關危險負載物品的題目,其中一個目的是要確定申請者知道遺棄動物是違法行為。

如果想到DMV辦事,但又不想等候長時間,灣區哪一間DMV的輪候時間最短呢?

一份在10月報告指,東灣奧蘭市(屋崙)Claremont的DMV最快,無預約都只是平均等候27分鐘。

至於舊金山的辦公室輪候最久,平均約一個半小時。

另外有消息就指,逢星期二、三、四比較快,星期一和五起碼要等一小時或以上,通常月中去比起月初或月尾更快。

午飯時間早上11時至下午2小時是最繁忙,以及避免臨近假期時去DMV。

當然最理想是網上更新車牌或執照,以及有預約辦事就最節省時間。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。