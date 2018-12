2018年灣區聖誕燈飾觀賞地點

【KTSF】

聖誕將至,想感受一下聖誕氣氛的朋友,觀看聖誕燈飾是其中一個好節目,以下為大家搜羅了灣區多個觀看聖誕燈飾的熱點,大家不妨去看看:

舊金山 San Francisco:

Tom & Jerry’s Christmas Display

地址: 3650 21st St., Noe Valley, San Francisco

時間: 6pm – 10pm

開放時間由現在至1月1號

東灣East Bay:

Widmer World

地址: 3671 Chelsea Court, Pleasanton, CA

時間: 6pm – 9pm

開放時間由現在至12月31號

Deacon Dave’s

地址: 352 Hillcrest Ave., Livermore, CA 94550

時間: 6pm – 9pm

開放時間由現在至1月1號

Holiday Circle of Lights

地址: 5000 Piedmont Ave., 屋崙, CA

時間: 5pm – 9pm

開放時間由現在至1月1號

Christmas Tree Lane

地址: 3200 block of Thompson Ave, Alameda, CA

時間: 5:30pm – 10pm

開放時間由現在至12月31號

Crippsmas Place

地址: 36040 Wellington Pl., Fremont, CA

時間: 星期日至四 6pm – 10pm,星期五至六 5pm – 11pm

開放時間由現在至12月25號

中半島:

Chestnut Christmas Lit Houses

地址: 501 Woodside Ct, 南三藩市, CA 94080

時間: 6pm – 10pm

開放時間由現在至1月1號

Christmas Tree Lane

地址: 1900 Eucalyptus Ave, San Carlos, CA 94070

時間: 6pm – 10pm

開放時間由現在至12月25號

地址:3701 Kenwood Ave – San Mateo, CA

時間: 6pm – 10pm

開放時間由現在至1月1號

地址: 1260 Rainier Ave, Pacifica, CA 94044

時間: 6pm – 9pm

開放時間由現在至1月1號

南灣 South Bay:

Dave’s Christmas House Benefiting Make-a-Wish

地址: 1851 Cherry Ave, San Jose, CA

時間: 6pm – 9:30pm

開放時間由現在至12月25號

Mattos Orchard Lights

地址: 1545 Stone Creek Drive, San Jose

時間: 5pm – 10pm

開放時間由現在至1月12號

Christmas Tree Lane, Palo Alto

地址: Fulton Street between Embarcadero Ave,Palo Alto, CA

時間: 5pm – 11pm

開放時間由現在至12月31號

地址: 2387 Adele Ave., Mountain View, Santa Clara County, 94043

時間: 6:30pm – 9pm

開放時間由現在至12月26號

星期一不設開放

北灣 North Bay:

Magical Holiday Moments

地址: 2132 Calder Pl., Fairfield, CA 94533

時間: 6pm – 10pm

開放時間由現在至12月31號

Marinwood’s Mickey Mouse Christmas House

地址: 2132 Calder Pl., Fairfield, CA 94533

時間: 6pm – 10pm

開放時間由現在至12月25號

地址: 817 Old Glen Cove Road, Vallejo, CA

時間: 星期日至四 5pm – 10pm,星期五至六 5pm – 11pm

開放時間由現在至12月25號

