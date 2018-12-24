捐血專題：捐血會否影響健康（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有不少華人受限於傳統觀念，對於捐血有很多疑慮，到底捐血會不會影響健康？

談到捐血，在華人社區常常會有不同的看法，有人樂意響應，但也有人有不少疑慮，究竟捐血對身體會不會有影響呢？

東華醫院行政總裁張建清博士說：”中國人不大喜歡捐血，總是有一些傳統的觀念，覺得捐血會影響身體健康，但是其實不是這樣的，捐血對你身體還有好處，你捐完血以後，你身體的造血功能會造出新的血來，對於身體是沒有關係的，不會影響的。”

KTSF 26台與Vitalant捐血中心，也就是原來的太平洋捐血中心，合作舉辦華人社區捐血日，東華醫院也積極協助，鼓勵華人踴躍響應捐血，從醫院的角度來看，這些血在關鍵的時候往往能夠救人一命。

張建清博士說：”華醫院是社區醫院，我們最關心的就是病人的安全，當一個人需要捐血的時候，是非常緊急的情況，希望我們華人社區大家來支持這個活動，因為那個受傷的人，有可能是我們的親人，有可能是你的朋友，如果大家都踴躍去捐血的話，我們所認識的人，或是不認識的人，需要輸血的時候，我們血庫裡面就會有血，就不用擔心。”

捐血不但能救人，還對身體有幫助，可以說是利人利己的愛心行動。

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