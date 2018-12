捐血專題：捐血會否影響健康（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有不少華人受限於傳統觀念,對於捐血有很多疑慮,到底捐血會不會影響健康?

談到捐血,在華人社區常常會有不同的看法,有人樂意響應,但也有人有不少疑慮,究竟捐血對身體會不會有影響呢?

東華醫院行政總裁張建清博士說:”中國人不大喜歡捐血,總是有一些傳統的觀念,覺得捐血會影響身體健康,但是其實不是這樣的,捐血對你身體還有好處,你捐完血以後,你身體的造血功能會造出新的血來,對於身體是沒有關係的,不會影響的。”

KTSF 26台與Vitalant捐血中心,也就是原來的太平洋捐血中心,合作舉辦華人社區捐血日,東華醫院也積極協助,鼓勵華人踴躍響應捐血,從醫院的角度來看,這些血在關鍵的時候往往能夠救人一命。

張建清博士說:”華醫院是社區醫院,我們最關心的就是病人的安全,當一個人需要捐血的時候,是非常緊急的情況,希望我們華人社區大家來支持這個活動,因為那個受傷的人,有可能是我們的親人,有可能是你的朋友,如果大家都踴躍去捐血的話,我們所認識的人,或是不認識的人,需要輸血的時候,我們血庫裡面就會有血,就不用擔心。”

捐血不但能救人,還對身體有幫助,可以說是利人利己的愛心行動。

