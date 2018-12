【KTSF】

如果大家想買螃蟹來準備做聖誕大餐的話,可能需要重新考慮一下,因為近期Dungeness螃蟹供應出現短缺。

有海鮮批發商表示,近期海面出現的巨浪,阻礙漁夫的捕撈活動,導致今年的Dungeness螃蟹供應量大減,往年可以收購到3萬磅螃蟹,今年最多只有7,000磅。

這也直接影響了不少餐館的生意,有餐館今年取消供應新鮮螃蟹,進貨價從去年的每磅13元左右,大漲至每磅約18元。

而本週的螃蟹價格,將取決於本週的天氣狀況。

