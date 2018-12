【KTSF】

灣區捷運(BART)正就低收入成人的乘車優惠計劃諮詢公眾。

捷運提出的乘車折扣計劃,是與大都會運輸委員會合作,低收入的成人每乘車的車費,都會獲得八折的優惠。

初步的計劃是,合資格人士的收入要在聯邦貧窮線200%或以下,以一個4人家庭為例,合資格人士的年收入要在50,200元或以下。

這個計劃會用市民繳交的汽油稅來資助,想發表意見的市民,可以12月31日前在捷運網站填妥網上問卷。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。