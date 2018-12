也門母親飛抵灣區 與重病垂危兒子作最後道別

【KTSF 江良慧報導】

一個也門籍母親終於可以來到灣區,與重病垂危的兩歲兒子作最後道別。

這是Shaima Swileh和丈夫Ali Hassan等候已久的時刻,Sweileh終於可以到奧克蘭(屋崙)的醫院,親自陪伴兩歲兒子Abdullah。

Abdullah患有一種退化的腦病,家人隨時會把他維生器移除,Swileh週二獲批准來美,週三晚8時左右飛抵舊金山國際機場。

美國伊斯蘭關係協會發言人Basim Elkarr說:”這過程顯示這是穆斯林禁令,而這項豁免則是假的。”

Sweileh是也門公民,居住在埃及,即特朗普旅遊禁令其中一個國家。

她丈夫是美國公民,兩個月前帶同兒子來到加州,希望盡最後努力救兒子,Sweileh一直嘗試申請簽證來美,但都被拒絕,直到全國媒體報導事件。

Nimer Law發言人Banan al-Akhras說:”他們最終批准她,就證明了她的個案從開始就沒有問題,她早該在多個月前就獲批。”

週三晚在舊金山國際機場,有大批支持者等候接機,當中大部分人都不認識Sweileh。

雖然Sweileh沒有發表講話,但現場不少人都表示,明白她有多難過。

Abdullah的父親Ali Hassan說:”這是我們一家艱難的時候,但我們能在一起已很幸福。”

