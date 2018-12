【KTSF】

週五正式踏入冬季,今年的冬季和往年有甚麼不一樣的地方?

今年冬季特別之處,在於週五除了是北半球一年當中,日照最短的日子外,週六將出現一個被稱為”冷月”的滿月。

而一年一度的小熊座流星雨高峰期,亦將會在週六和週日兩天出現,而週六亦是農曆的冬至。

