聯邦司法部起訴中國黑客 涉盜取商業機密及國防科技（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

聯邦司法部起訴兩名中國公民,涉嫌為中國國家安全部入侵美國多間公私營機構的網絡,盜取商業機密及國防科技。

副聯邦司法部長Rod Rosenstein週四宣布起訴姓名譯音朱華和張士龍兩名中國公民,指兩人涉嫌從事黑客活動,竊取美國政府部門及企業的機密,而聯邦調查局正通緝兩人。

法庭文件指,兩人是一個黑客組織成員,也與中國國安部有聯繫。

文件指兩人在過去12年間,入侵美國12個州超過45間公私營機構的網絡,竊取機密資料,當中包括太空總署、海軍、多間航空和製藥等行業的機構,竊取的資料數據量達到數百GB。

聯邦調查局長(FBI)Christopher Wray表示,美國要認真看待中國在這方面帶來的威脅。

Wray說:”中國不是唯一這樣做的國家,但美國人和全世界都需明白,中國在這方面最活躍和最兇悍。”

另一方面,加拿大、英國、澳洲及新西蘭週四也發聲明,指會聯同其他國家一同譴責中國在全球進行商業間諜活動。

加拿大公共安全部長葛代爾指,當局2016年首次發現,中國國家安全部入侵加拿大多個機構的電腦系統,暫時未知實際損失,亦未有計劃起訴涉案人士,但會與盟國一起向中國發出強烈訊息,以保護加拿大公民。

而英國外相侯俊偉亦指,中國的國家安全部在全球黑侵,盜取商業機密資料,是有史以來最嚴重。

消息指英國政府過去兩年一直有私下與北京溝通,不過中方並沒有改善。

《華盛頓郵報》引述消息指,日本、荷蘭、瑞典等亦會聯合譴責中國。

