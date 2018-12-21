短期開支法案如無50億圍牆經費 特朗普稱不會簽署

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統聲言，如果國會通過的聯邦短期開支法案裡面，不包含50億元圍牆經費，他就不會簽署。

國會眾議院的共和黨人，週四與特朗普會面超過一小時，眾議長賴恩在會後透露，特朗普聲言，如果參議院在週三晚通過的聯邦短期開支法案裡面，不包含有圍牆經費的撥款，他就不會簽署。

賴恩表示，他將與眾議院黨內人士繼續討論，務求找出新的妥協方案。

賴恩說：”我們希望政府開門，但也希望看見一份協議保護邊界。”

參議院這項開支法案，建議撥款資助大約4分之3聯邦機構運作到明年2月8日，這些聯邦政府部門包括國防部、衛生福利部和勞工部，法案不包含圍牆費。

參議院的法案現時轉到眾議院審議，因此擔心如果在週五午夜前還未談妥解決方案，7個聯邦政府機構就會停擺，受影響的可能包括國務院、司法部和國土安全部。

特朗普一直堅持在參議院通過的開支法案，加入50億元的聯邦撥款，來興建美墨邊界圍牆，但民主黨人堅決反對，只答應撥13億元，而這筆錢是用作維持邊界安全，不是全部用來興建圍牆。

共和黨人提議撥16億維持邊界安全，另外十億建牆費，遭到民主黨人拒絕，無民主黨人的支持，開支預算法案在參議院就不能過關。

有民主黨人指出，按照特朗普的競選承諾，建牆費應該由墨西哥支付，而不是由美國人埋單。

加州聯邦眾議員Adam Schiff說：”他向美國承諾，納稅人不會出錢建此牆，他現在想食言。”

Schiff認為，特朗普應該向基層支持者交代清楚這件事，此外，Schiff也指出，從安全角度來看，在邊界起一堵石屎圍牆，根本就說不通。

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