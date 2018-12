短期開支法案如無50億圍牆經費 特朗普稱不會簽署

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統聲言,如果國會通過的聯邦短期開支法案裡面,不包含50億元圍牆經費,他就不會簽署。

國會眾議院的共和黨人,週四與特朗普會面超過一小時,眾議長賴恩在會後透露,特朗普聲言,如果參議院在週三晚通過的聯邦短期開支法案裡面,不包含有圍牆經費的撥款,他就不會簽署。

賴恩表示,他將與眾議院黨內人士繼續討論,務求找出新的妥協方案。

賴恩說:”我們希望政府開門,但也希望看見一份協議保護邊界。”

參議院這項開支法案,建議撥款資助大約4分之3聯邦機構運作到明年2月8日,這些聯邦政府部門包括國防部、衛生福利部和勞工部,法案不包含圍牆費。

參議院的法案現時轉到眾議院審議,因此擔心如果在週五午夜前還未談妥解決方案,7個聯邦政府機構就會停擺,受影響的可能包括國務院、司法部和國土安全部。

特朗普一直堅持在參議院通過的開支法案,加入50億元的聯邦撥款,來興建美墨邊界圍牆,但民主黨人堅決反對,只答應撥13億元,而這筆錢是用作維持邊界安全,不是全部用來興建圍牆。

共和黨人提議撥16億維持邊界安全,另外十億建牆費,遭到民主黨人拒絕,無民主黨人的支持,開支預算法案在參議院就不能過關。

有民主黨人指出,按照特朗普的競選承諾,建牆費應該由墨西哥支付,而不是由美國人埋單。

加州聯邦眾議員Adam Schiff說:”他向美國承諾,納稅人不會出錢建此牆,他現在想食言。”

Schiff認為,特朗普應該向基層支持者交代清楚這件事,此外,Schiff也指出,從安全角度來看,在邊界起一堵石屎圍牆,根本就說不通。

