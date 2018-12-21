國會開支法案未達協議 聯邦機構週五午夜後局部關閉

【KTSF 張麗月報導】

白宮與國會兩黨領袖就聯邦開支法案到期未能達成協議，意味著聯邦政府機構在週五晚午夜過後要局部關閉。

特朗普一早已經表明，任何聯邦開支法案，一定要包含50億元的圍牆經費撥款，否則他不會簽署，就算聯邦政府停擺他都在所不惜。

特朗普說：”我們完全準備好，一個非常長的停擺。”

週四晚眾議院共和黨人快速通過一項短期開支法案，以便聯邦政府運作到2月，法案中加入57億元的建牆費。

週五早上，特朗普傳召參議院共和黨人到白宮，商談策略如何應對，情況看來，這項法案不大可能在參議院取得過關必要的60票，因為民主黨人極力反對特朗普要求的50億圍牆費。

民主黨參議院少數黨領袖舒默說：”總統你不會得到你的圍牆，放棄你的停擺策略吧。”

特朗普與國會兩黨領袖為此而互相指責。

特朗普說：”完全由民主黨人來決定是否停擺。”

舒默反駁說：”總統，停擺唯你是問。”

目前眾議院休會，到週六中午再重開，參議員也紛紛開始放假，兩黨議員已獲通知，如果兩黨談妥，就會在表決前給予24小時通知。

如果聯邦開支法案無協議，15個聯邦機構中，有9個非緊急部門在本週末就要關閉，當中包括司法部、國土安全部、國務院、運輸部、財政部、農業部和商務部等，估計約有38萬名聯邦僱員將被迫放無薪假。

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