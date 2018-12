國會開支法案未達協議 聯邦機構週五午夜後局部關閉

【KTSF 張麗月報導】

白宮與國會兩黨領袖就聯邦開支法案到期未能達成協議,意味著聯邦政府機構在週五晚午夜過後要局部關閉。

特朗普一早已經表明,任何聯邦開支法案,一定要包含50億元的圍牆經費撥款,否則他不會簽署,就算聯邦政府停擺他都在所不惜。

特朗普說:”我們完全準備好,一個非常長的停擺。”

週四晚眾議院共和黨人快速通過一項短期開支法案,以便聯邦政府運作到2月,法案中加入57億元的建牆費。

週五早上,特朗普傳召參議院共和黨人到白宮,商談策略如何應對,情況看來,這項法案不大可能在參議院取得過關必要的60票,因為民主黨人極力反對特朗普要求的50億圍牆費。

民主黨參議院少數黨領袖舒默說:”總統你不會得到你的圍牆,放棄你的停擺策略吧。”

特朗普與國會兩黨領袖為此而互相指責。

特朗普說:”完全由民主黨人來決定是否停擺。”

舒默反駁說:”總統,停擺唯你是問。”

目前眾議院休會,到週六中午再重開,參議員也紛紛開始放假,兩黨議員已獲通知,如果兩黨談妥,就會在表決前給予24小時通知。

如果聯邦開支法案無協議,15個聯邦機構中,有9個非緊急部門在本週末就要關閉,當中包括司法部、國土安全部、國務院、運輸部、財政部、農業部和商務部等,估計約有38萬名聯邦僱員將被迫放無薪假。

