男子田德隆區當街打人 華裔總裁將視頻上傳Twitter引回響（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山田德隆區日前發生暴力傷人事件被人拍下,有華裔公司的總裁把事件的片段在Twitter公開,並呼籲警方及市長增派警員,維護該區的治安。

襲擊事件發生在週二12月18日中午1點左右,在田德隆區Mason街38號路段。

一名在38號一間初創公司HVMN上班的員工,吃完午餐返回辦公室時,剛好看到一名男子 正在襲擊另一名男子,於是用手機拍下來。

片段顯示,受害男子倒在地上,捂住臉部,動手的男子還用腳大力猛踩對方頭部,而且恐嚇週圍的人不准介入,之後離開現場。

該員工將事件告訴公司的華裔創辦人胡智飛(Geoffrey Woo),胡智飛週三將視頻在Twitter分享,並引起廣泛回響。

Request for help @sfgov @SFPD @LondonBreed. My coworker took this video this morning outside our 38 Mason St office. I’m a small business owner, and it’s dangerous & unsafe for my employees to be walking in a war zone. Days with police presence are much better. We need more. pic.twitter.com/zwWdO2d4Ub

— Geoffrey Woo 🇺🇸 (@geoffreywoo) December 19, 2018