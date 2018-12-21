男子田德隆區當街打人 華裔總裁將視頻上傳Twitter引回響（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山田德隆區日前發生暴力傷人事件被人拍下，有華裔公司的總裁把事件的片段在Twitter公開，並呼籲警方及市長增派警員，維護該區的治安。

襲擊事件發生在週二12月18日中午1點左右，在田德隆區Mason街38號路段。

一名在38號一間初創公司HVMN上班的員工，吃完午餐返回辦公室時，剛好看到一名男子 正在襲擊另一名男子，於是用手機拍下來。

片段顯示，受害男子倒在地上，捂住臉部，動手的男子還用腳大力猛踩對方頭部，而且恐嚇週圍的人不准介入，之後離開現場。

該員工將事件告訴公司的華裔創辦人胡智飛（Geoffrey Woo），胡智飛週三將視頻在Twitter分享，並引起廣泛回響。

Request for help @sfgov @SFPD @LondonBreed. My coworker took this video this morning outside our 38 Mason St office. I’m a small business owner, and it’s dangerous & unsafe for my employees to be walking in a war zone. Days with police presence are much better. We need more. pic.twitter.com/zwWdO2d4Ub — Geoffrey Woo 🇺🇸 (@geoffreywoo) December 19, 2018

胡智飛說：”我覺得這個訊息非常有共鳴，而且簡單，就是夠了，我們需要加強執法，例如增派多一些警員，這樣做我們能否讓社區更安全一些，我認為我們在這裡也像其他人一樣是社區一部分，讓我們把治安搞好，令大家都感到更安全、更好。”

胡智飛的初創公司有十名員工，今年7月才將辦公室由舊金山金融區搬到田德隆區，在光天化日下發生這種襲擊事件，令他很擔心員工的安全。

胡智飛說：”無法接受，大家都要賺錢生活，走路去工作，出去社區的餐廳買午餐，然後卻見到企圖謀殺事件。”

胡智飛在推文中還特別將事件通知舊金山警方及市長布里德，警方於當天有前往他的辦公室了解情況。

警方週四公佈了案中的 襲擊者照片，希望知情民眾向警方提供線索，案件還在調查中。

胡智飛表示，除了希望增派警員巡邏，他也打算和附近鄰里溝通，尋求改善治安的方法。

市長布里德上個月要求警方增加10名巡邏警員，在田德隆區臨近Market街中段一帶步行巡邏維護治安。

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