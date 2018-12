舊金山市長宣布額外撥1.8億建可負擔房屋及支援露宿者

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長布里德週四宣布,將撥出約1.8億元額外發展可負擔房屋及支援無家可歸者服務,另外,布里德週四與華文傳媒見面,談及她現階段如何看以李孟賢命名舊金山國際機場其中一座航廈。

由舊金山華裔社區牽頭,在過去一年爭取用已故市長李孟賢的名來命名舊金山國際機場其中一座航廈。

機場委員會經過多次會議,以及本星期的公聽會後仍然未有決定,爭取命名的過程不太順利,因為會方還衍生了其他方案,例如是劃出機場一個空間紀念李孟賢,及改為命名入境通道等。

市長布里德亦沒有講會否支持,她只說,命名一事要聽所有人的意見。

布里德市長說:”我曾以為李家想命名花園角,但原來不是,直到我清楚知道誰人加了意見,由誰去爭取,得出一個全市的共識後,我才會採取立場。”

另外,布里德預告明年的施政重點仍然落在興建房屋及無家可歸者上。

市府過去兩年獲得一筆約4.1億的意外盈餘,布里德宣布會用當中的1.8億來資助興建900個可負擔住宅,保留及改善一千個現有的可負擔住宅,透過購買市內的小物業,將租管住宅轉成永久可負擔房屋,並且在無家可歸者支援中心增加300個床位等。

布里德市長說:”這種機會來之不易,亦不是經常有,這筆錢的意義對我很重要,如何使用亦很關鍵。”

雖然市府將1.8億的一半發展可負擔房屋,另一半用來資助無家可歸者服務,但發展房屋中,近半撥款都是幫助無家可歸者。

至於剩下的2.34億盈餘,將會撥給交通局及聯合校區等基本市府服務,市府還預留一部分作為財政儲備。

