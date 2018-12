【KTSF】

早前涉嫌搶劫舊金山日落區華美銀行而被捕的舊金山停職警員,原來也涉嫌去年在中半島Burlingame未經長者同意使用其銀行卡。

San Mateo縣地檢官表示,疑犯Rain Daugherty住在Burlingame,幫其患有腦退化症的鄰居長者打理雜務時,使用該名長者的銀行卡,盜取13,000多元。

當局因為發現疑犯用銀行卡購買貓糧,而事主根本沒有養貓,但疑犯卻有一隻貓而揭發事件。

當局調查時還發現,疑犯藏有毒品可卡因、羥考酮和無處方而擁有其他兩種處方藥。

他被控偷取長者財物和藏有毒品罪,法庭週五舉行保釋聆訊。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。