京東總裁劉強東涉性侵華裔女生 明州地檢官不起訴

【KTSF 江良慧報導】

明尼蘇達州有關方面經過4個月的調查後,決定不起訴京東集團行政總裁劉強東劉強東性侵華裔女留學生。

明尼蘇達州Hennepin縣地檢官表示,本案有舉證問題很難告得入,所以決定不提出起訴。

45歲的劉強東,8月時到明尼亞波里斯進修,但卻在一家餐館涉嫌性侵一名中國女學生,遭警方逮捕,但隔天獲釋,之後返回中國。

控方不起訴決定消息傳出後,京東在紐約交易的美國預託證劵ADR一度大漲4.8%,但今年跌幅仍達50%左右。

京東集團市值約500億美元,躋身全球500強企業,京東商城成為中國第二大電商公司,與另一大科技巨頭阿里巴巴,在電子商務、物流、零售、支付、金融等諸多領域都存在著激烈的競爭。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。