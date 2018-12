【KTSF 梁秋玉報導】

執法人員經過8個月調查,破壞一個商店盜竊集團,逮捕了12人,檢獲價值30萬元的贜物。

舊金山警察局長Bill Scott說:”在搜查期間,我們找回了價值30萬元商品,包括16,000元現金,46支手機,以及你們在這裡看到的所有商品。”

舊金山警方表示,當局仍在追緝涉案的另外28名嫌犯,調查透過隱蔽的攝像機發現案犯在聯合廣場周邊地區的商店偷竊,然後將偷來的商品,包括高檔手袋、手機、化妝品以及藥店售賣的感冒藥等,賣給位於聯合國廣場,即7街與Market街交界地帶專門買贓貨的攤販,這些偷竊品甚至還會賣到德州、西雅圖及洛杉磯等地。

執法人員還表示,除了打擊零售商品偷盜案,當局也會打擊包括汽車爆竊,以及住宅盜竊等罪案。

