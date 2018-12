祈福黨捲土重來 近半個月灣區發生最少7宗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山地檢處公布,灣區近半個月來發生了最少7宗祈福騙案,除了舊金山及東灣奧克蘭(屋崙)外,連Daly City都有兩宗,地檢處及舊金山警察局週三在市內華人聚居的社區宣傳,呼籲市民提防騙子。

祈福騙案近來又再肆虐,11月底至今,舊金山一共有4宗,分別在列治文區、日落區、訪谷區及灣景區發生,奧克蘭有一宗。

中半島Daly City於12月4日亦發生兩宗,地檢處透露,地點分別在牛宮及Westmoor社區,事主全部都是華裔長者。

警方表示,不會詳細講犯案過程及實際損失金額,因為公開這些資料,會對事主造成二次傷害。

舊金山其中一宗案件,在San Bruno街的Walgreen附近發生,地檢官George Gascon及灣景區警察局週三在這裡派發印有提防騙案的環保袋,再一次提醒市民不要上當。

Gascon說:”我們不想大家受傷害,亦不想大家失去血汗錢,遠離一些好到不真實的人和事。”

活動上有市民問,為什麼騙徒行騙時,事主好像迷迷糊糊,判別不到是非,究竟騙徒在過程中有沒有使用迷藥?

Gascon說:”我們在這個領域做過調查,亦蒐集過法理證據,但找不到任何有關落迷藥的證據,我不是肯定過程中無落藥,只是我們無辦法驗證到。”

新上任的中央警察局分局長易文耀,週三下午亦在華埠貼上慎防騙案的告示,向街坊派發環保袋。

舊金山市民蘇漢昌說:”我不會上當,因為這些人我不認識他,他的用心怎樣,我不知道 ,所以我不會回答他任何問題,只不是說”好,多謝你”就算,就算有事,我會通過正當途徑,或者找醫院、家庭醫生、找社工,在那邊解決。”

警方指出,相信7宗案件是同一班人所為,初步已搜集到一些閉路電視片段,但現階段不方便公開。

