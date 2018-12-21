祈福黨捲土重來 近半個月灣區發生最少7宗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山地檢處公布，灣區近半個月來發生了最少7宗祈福騙案，除了舊金山及東灣奧克蘭（屋崙）外，連Daly City都有兩宗，地檢處及舊金山警察局週三在市內華人聚居的社區宣傳，呼籲市民提防騙子。

祈福騙案近來又再肆虐，11月底至今，舊金山一共有4宗，分別在列治文區、日落區、訪谷區及灣景區發生，奧克蘭有一宗。

中半島Daly City於12月4日亦發生兩宗，地檢處透露，地點分別在牛宮及Westmoor社區，事主全部都是華裔長者。

警方表示，不會詳細講犯案過程及實際損失金額，因為公開這些資料，會對事主造成二次傷害。

舊金山其中一宗案件，在San Bruno街的Walgreen附近發生，地檢官George Gascon及灣景區警察局週三在這裡派發印有提防騙案的環保袋，再一次提醒市民不要上當。

Gascon說：”我們不想大家受傷害，亦不想大家失去血汗錢，遠離一些好到不真實的人和事。”

活動上有市民問，為什麼騙徒行騙時，事主好像迷迷糊糊，判別不到是非，究竟騙徒在過程中有沒有使用迷藥？

Gascon說：”我們在這個領域做過調查，亦蒐集過法理證據，但找不到任何有關落迷藥的證據，我不是肯定過程中無落藥，只是我們無辦法驗證到。”

新上任的中央警察局分局長易文耀，週三下午亦在華埠貼上慎防騙案的告示，向街坊派發環保袋。

舊金山市民蘇漢昌說：”我不會上當，因為這些人我不認識他，他的用心怎樣，我不知道 ，所以我不會回答他任何問題，只不是說”好，多謝你”就算，就算有事，我會通過正當途徑，或者找醫院、家庭醫生、找社工，在那邊解決。”

警方指出，相信7宗案件是同一班人所為，初步已搜集到一些閉路電視片段，但現階段不方便公開。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載