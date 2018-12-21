國防部長馬蒂斯宣布辭職 與特朗普在外交政策上意見分歧

【KTSF 江良慧報導】

國防部長馬蒂斯宣布辭職，他指他與特朗普總統在敘利亞撤軍及其他外交政策上，有不能和解的分歧，此外他的辭職書也指出，美國必須旗幟鮮明對付中國與俄國的極權模式，在世界搶佔利益，損害鄰國、美國及美國的盟友，馬蒂斯會留任至明年2月底。

現年68歲的馬蒂斯在離職信中表示，自己的決定能讓特朗普擁有一位看法與他更相近的新防長，他表示，本身的核心信念是美國需要維持強大的聯盟，並向盟友展示尊重，對於中國與俄羅斯這類國家，便應該表明態度。

馬蒂斯沒有在信中明確反對特朗普週三突然宣布從敘利亞撤軍，不過消息指，馬蒂斯私底下有堅決敦促特朗普不要撤軍，認為美軍在該地區正在執行反恐任務，貿然撤軍會在該地區製造更多問題。

在此之前，馬蒂斯也曾向特朗普指出，俄國總統普田存心破壞北約同盟，攻擊西方民主體制，並不遵守國際規矩。

此外，他也反對特朗普單方面撕毀國際六方與伊朗達成的核項目協定，還有，他也不贊成特朗普下令禁止跨性別人士參軍。

由於這些意見不合，近期不時有報道指馬蒂斯與特朗普關係欠佳，10月時就曾傳出他可能很快離任。

而特朗普則在社交網站宣布馬蒂斯將會退休的消息，他感謝馬蒂斯的貢獻，讚揚在馬蒂斯任內出現了不少進展，特別是採購新的戰鬥裝備方面，亦在他促使盟友及其他國家承擔軍事責任上提供很大幫助，特朗普表示很快會提名新人選。

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