國防部長馬蒂斯宣布辭職 與特朗普在外交政策上意見分歧

【KTSF 江良慧報導】

國防部長馬蒂斯宣布辭職,他指他與特朗普總統在敘利亞撤軍及其他外交政策上,有不能和解的分歧,此外他的辭職書也指出,美國必須旗幟鮮明對付中國與俄國的極權模式,在世界搶佔利益,損害鄰國、美國及美國的盟友,馬蒂斯會留任至明年2月底。

現年68歲的馬蒂斯在離職信中表示,自己的決定能讓特朗普擁有一位看法與他更相近的新防長,他表示,本身的核心信念是美國需要維持強大的聯盟,並向盟友展示尊重,對於中國與俄羅斯這類國家,便應該表明態度。

馬蒂斯沒有在信中明確反對特朗普週三突然宣布從敘利亞撤軍,不過消息指,馬蒂斯私底下有堅決敦促特朗普不要撤軍,認為美軍在該地區正在執行反恐任務,貿然撤軍會在該地區製造更多問題。

在此之前,馬蒂斯也曾向特朗普指出,俄國總統普田存心破壞北約同盟,攻擊西方民主體制,並不遵守國際規矩。

此外,他也反對特朗普單方面撕毀國際六方與伊朗達成的核項目協定,還有,他也不贊成特朗普下令禁止跨性別人士參軍。

由於這些意見不合,近期不時有報道指馬蒂斯與特朗普關係欠佳,10月時就曾傳出他可能很快離任。

而特朗普則在社交網站宣布馬蒂斯將會退休的消息,他感謝馬蒂斯的貢獻,讚揚在馬蒂斯任內出現了不少進展,特別是採購新的戰鬥裝備方面,亦在他促使盟友及其他國家承擔軍事責任上提供很大幫助,特朗普表示很快會提名新人選。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。