聖誕旅遊旺季展開 預料外遊人數17年來最高

【KTSF 古琳嘉報導】

下週二就是聖誕節,週五灣區三大機場都湧現大批返鄉過節的旅客,機場官員提醒搭機旅客,出行要預留比平常更多的時間,而聖誕過後,新年假期也即將來臨,舊金山公車局將在跨年夜提供免費服務。

奧克蘭(屋崙)國際機場週五一早湧現許多搭機旅客,這樣的景象也出現在全國各地的機場。

根據美國汽車協會AAA估計,今年的節日期間,全國約有1.125億人次會搭機、開車或搭火車出行,超過全美3分之1的人口,也是該機構17年有紀錄以來最高的紀錄。

以奧克蘭機場來說,今年節日期間的搭機旅客,將比去年同期增加5%。

舊金山國際機場也預測,光是週五該機場的搭機人數,就會比平常多出5萬人,建議旅客一定要預留更多時間,比平常更早到機場。

週五早上的降雨和烏雲,也影響到早晨的飛機起降,造成部分班機延誤。

至於聖荷西Mineta機場,旅客增長更多,機場發言人表示,聖誕新年節日前後共18天期間,預估會有80萬名旅客,在該機場起降,比去年同期增加9%。

另外,為了避免醉酒駕車,AAA在聖誕夜傍晚6點到聖誕節早晨6點,提供免費拖吊服務,非會員也可以使用。

而聖誕過後,新年也即將到來,舊金山公車局宣布,將在跨年夜提供免費搭乘服務,方便民眾參加慶祝跨年活動。

加州公路巡警CHP則會在聖誕夜和跨年夜加強取締醉酒駕車,提醒駕駛人喝酒後不要開車。

