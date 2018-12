【KTSF】

有民眾於網上發起籌款,來資助圍牆的興建,短短5日就籌到了過千萬元。

籌款網站由一名曾在伊拉克服役的傷殘退伍軍人發起,目標是籌得10億元,網頁於12月16日成立以來,截至22日早上已籌得超過1,200萬元,有超過20萬人捐款,最大一筆捐款達到5萬元。

籌款網頁:https://www.gofundme.com/TheTrumpWall

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。