華爾街股市繼續震盪 道指週五下滑414點

【KTSF】

華爾街股市繼續震盪，主要指數週五繼續大跌，Nasdaq單在本星期已經累積勁跌超過8.6%，是超過十年來表現最差。

美股週五早上開市走勢反覆，大市繼續大幅波動，道瓊斯全日大上大落，道指一度大跌463點，但也一度飆升接近400點，Nasdaq一度暴跌223點，也一度反彈上升58點。

到收市時，道指下跌414.23點，或1.8%，S&P500下跌50.80點，或2.1%上，Nasdaq下滑195.41，勁跌近3%。

以整個星期來計，道指和S&P500分別累積跌了超過7%，Nasdaq更累積大跌8.6%。

股市繼續跌，除了因為加息的影響，和擔心全球經濟減慢之外，特朗普總統與國會就聯邦開支法案的談判破裂，有可能迫使部份聯邦政府機構在週五午夜限期後要關閉，這些不利因素，導致股市節節下挫。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。