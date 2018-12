華爾街股市繼續震盪 道指週五下滑414點

【KTSF】

華爾街股市繼續震盪,主要指數週五繼續大跌,Nasdaq單在本星期已經累積勁跌超過8.6%,是超過十年來表現最差。

美股週五早上開市走勢反覆,大市繼續大幅波動,道瓊斯全日大上大落,道指一度大跌463點,但也一度飆升接近400點,Nasdaq一度暴跌223點,也一度反彈上升58點。

到收市時,道指下跌414.23點,或1.8%,S&P500下跌50.80點,或2.1%上,Nasdaq下滑195.41,勁跌近3%。

以整個星期來計,道指和S&P500分別累積跌了超過7%,Nasdaq更累積大跌8.6%。

股市繼續跌,除了因為加息的影響,和擔心全球經濟減慢之外,特朗普總統與國會就聯邦開支法案的談判破裂,有可能迫使部份聯邦政府機構在週五午夜限期後要關閉,這些不利因素,導致股市節節下挫。

