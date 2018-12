【KTSF 黃恩光報導】

加州車輛管理局(DMV)明年開始推行一系列新法例,其中一條新法例與汽車廢氣檢測(smog check)有關。

明年1月1號起,新法例規定車主買入新車後頭8年,汽車不用接受廢氣檢測,現行法例准許頭6年豁免。

不過,第7和第8年,車主需要每年繳交25元手續費,至於新車頭6年,每年20元的收費不變。

另外,現行法例准許少年法庭有權取消或延遲發出駕駛執照給經常逃學,或受法庭監管的未成年人士長達一年,新法例取消法庭這項權力,不過明年1月1號之前發出的法庭禁令仍然有效,不受新法影響。

