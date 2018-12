中國反駁美國稱從未參與竊取商業秘密行為

【i-CABLE】

在北京,中國外交部批評美國在網絡安全問題上對中方無端指責,提出嚴正交涉,其他懷疑亦被中國黑客入侵網絡的國家相繼發聲明,譴責中國的商業間諜行為。

面對美國有關黑客活動的指控,中國外交部隨即反擊,強調北京從未以任何形式,參與或支持任何人從事竊取商業秘密的行為,反指美國大規模監控外國政府、企業和個人,早已是公開的秘密。

而在起訴書中提及同被中國盜取資料的國家,英國及澳洲等相繼發聲明,譴責中國的商業間諜行為。

其中英國的聲明更指,案中兩名中國黑客所屬的APT10黑客組織,很大機會與中國國家安全部有持續聯繫。經評估後認為中國國安部需要為組織的行為負責,是英國政府首次點明中國的政府部門與網絡攻擊有關。

澳洲國家網絡安全顧問麥吉本,證實澳洲有商業機構被盜取資料,批評APT10代表中國國安部工作,影響全球數以千計商業機構。

日本內閣官房長官菅義偉亦確認包括日本政府部門在內的各種機構,受到長期大範圍攻擊,但為免暴露應對能力,不便透露造成的實際損失。他點名批評二十國集團成員的中國作為國際社會一員,需要負責任地應對。

中國批評英國等國家的言論是誣衊,純屬無中生有、別有用心,中方堅決反對。

