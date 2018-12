【KTSF】

31歲華裔男子周文漢(Jack Zhou),在11月29日傍晚7時之前報稱失蹤,他居住在舊金山市中心。

周文漢身高5呎7吋,體重約130磅,患有精神分裂症。失蹤前報稱穿著藍色外套、銀色長運動褲、黑色球鞋。

如有他的任何線索的民眾,請立即報警。

