北加州上空出現奇光 耐人尋味

【KTSF】

週三在北加州的上空出現一道天文奇景,很多民眾都目擊到引發大家的一番揣測。

這道亮光好像閃電的形狀,不過就不像閃電一瞬即逝。這個奇特的天文景象最早據報是在週三5點半左右被發現,有人認為這是流星,也都有人猜測可能與原定於昨晚在Santa Barbara范登堡空軍基地的火箭發射任務有關。

不過當局澄清由於推進器的問題,當晚的發射被取消。

Anyone see this or get pictures from NW California? We’re thinking this might have been a #meteor sometime between 5:30 & 5:40 PM. #cawx https://t.co/ku6miQeBW8 — NWS Eureka (@NWSEureka) December 20, 2018

國家氣象局其後表示大家看到的可能是俗稱“夜光雲”的天文景象,這種景象通常是由流星或者太空碎片進入上層大氣所致。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載