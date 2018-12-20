金門大橋過橋費可能會加價

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來往金門大橋的駕駛人士未來可能需要付更高的過橋費，大橋董事會今天將會開會聽取五種主要針對在未來五年加價的方案。

當局表示加價的主要原因是勞動成本及大橋維修費增加，加價將會填補大橋所需要的利潤，去維持現有的服務，以及能投資在一些主要需支出的資金在這大橋上。

今天金門大橋董事會將會商討五項的加價建議，決定未來五年加價的幅度，最保守的建議只是填補在預算中所需的7千500百萬元，而加價最高的方案，將會為大橋額外增加2千5萬的收益。

這代表，現時過橋費為7元，如果採用第一保守方案，過橋費將會增加至8.25元，如此類推，最後的一個方案加價的幅度最大可能會增至8.75元。

有每天過橋的駕駛人士表示雖然不願意，支付更高的過橋費，但確保大橋的服務質素，加價是無可避免，但有駕駛者認為自己不能承擔更高的費用表示反對。

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