金門大橋過橋費可能會加價

來往金門大橋的駕駛人士未來可能需要付更高的過橋費,大橋董事會今天將會開會聽取五種主要針對在未來五年加價的方案。

當局表示加價的主要原因是勞動成本及大橋維修費增加,加價將會填補大橋所需要的利潤,去維持現有的服務,以及能投資在一些主要需支出的資金在這大橋上。

今天金門大橋董事會將會商討五項的加價建議,決定未來五年加價的幅度,最保守的建議只是填補在預算中所需的7千500百萬元,而加價最高的方案,將會為大橋額外增加2千5萬的收益。

這代表,現時過橋費為7元,如果採用第一保守方案,過橋費將會增加至8.25元,如此類推,最後的一個方案加價的幅度最大可能會增至8.75元。

有每天過橋的駕駛人士表示雖然不願意,支付更高的過橋費,但確保大橋的服務質素,加價是無可避免,但有駕駛者認為自己不能承擔更高的費用表示反對。

