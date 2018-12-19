特朗普基金會被控挪用善款 法庭監管下解散

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特朗普總統名下的慈善基金會被控挪用善款案，基金會與紐約州檢察部門達成和解，同意在法庭監管下解散。檢察當局形容基金會等同特朗普獲取商業及政治利益的”支票簿”，當中涉及的非法行為令人震驚。

捲入挪用善款案的包括特朗普、其名下的慈善基金及擔任基金會董事的3名子女，紐約州檢察部門半年前入稟控告他們，用基金善款解決特朗普捲入佛羅里達州海湖莊園的訴訟費用，及舉辦跟競選總統有關的活動等，違反紐約州和聯邦法律中，禁止慈善團體參與政治活動的規定。

基金會與州檢察部門於週二達成協議，同意在法庭監管下解散基金會。

紐約州總檢察長安德伍德發聲明，指基金會非法與特朗普的競選團隊合作，多次、肆意私自挪用善款，行為令人震驚，形容基金會等同特朗普獲取商業及政治利益的”支票簿”。

聲明又指，這次是法治的重要勝利，明確指出所有人都要遵守同一套法律。

基金會解散後，餘下約170萬美元款項要捐予其他非牟利組織。

基金會律師則重申任何違規僅屬輕微，批評檢察部門的聲明誤導，企圖政治化事件。

基金會原本尋求於2016年，特朗普勝出大選後解散，但檢察部門阻止，指不能接受基金會在不受監管下解散。

基金會雖然解散，不過當局表明會繼續調查，確保基金會董事對違法行為負責，包括尋求禁止他們未來十年擔任紐約任何慈善組織的董事，並會繼續尋求基金會歸還280萬美元，這筆款項正正是特朗普在大選期間，涉嫌把在艾奧瓦州籌集的捐款用於選舉造勢。

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