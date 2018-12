【i-CABLE】

聯邦政府部份部門因缺乏撥款而停擺的危機,白宮稍為讓步,表示正觀望參議院不同黨派的討論成果,又表示不想政府停擺,願意從其他渠道尋求興建邊境圍牆的資金來源。

特朗普總統上週與民主黨參眾兩院領袖會面期間,曾表示如民主黨議員不支持撥款50億美元,興建與墨西哥接壤的邊境圍牆,會令政府停擺。

至於參議院的商討仍未有成果,消息指多數黨領袖麥康奈爾提出共26億美元邊防撥款方案,其中十億可供特朗普運用,但民主黨立即表示不接受。

