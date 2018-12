【i-CABLE】

加拿大傳媒報道,再多一名加拿大公民被中國扣留。

加拿大傳媒《國家郵報》引述加拿大當局證實再有一名加拿大公民在中國被扣留,當局表示得悉事件,但沒有透露被扣留人士身份,又相信事件跟孟晚舟案無關。

《國家郵報》則引述消息指,被扣留的公民不是外交官員,或在中國經商的商人。在北京,外交部表示沒有聽過有關情況。

