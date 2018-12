Tesla Model S爆胎後兩度起火 原因未明

【KTSF】

一輛Tesla Model S汽車,週二在南灣兩度起火,事件中沒人受傷。

週二下午2時左右,該輛Tesla汽車的車主,因為發現車胎漏氣,於是電召拖車服務,把汽車拖到Los Gatos市University大道500號路段一間汽車維修中心。

當汽車停泊10分鐘後,車主聽到一聲巨響,再發現車身著火,煙霧瀰漫。

消防員趕到現場,迅速將火勢控制,但車內的電池因為過熱,再度發出怪聲及冒煙,當局留在現場多個小時,等待電池降溫。

至傍晚時份,該輛Tesla汽車被拖到Campbell市一間汽車維修中心,結果再度著火。

車主對本地ABC電視台的記者稱,他在3個月前買下這輛Model S,只走了1,200哩便發生事故,他說如果汽車是在家中的車庫起火,他們剛巧外出渡假,整幢屋可能也被燒掉,後果真的不堪設想。

