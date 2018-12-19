Tesla Model S爆胎後兩度起火 原因未明

【KTSF】

一輛Tesla Model S汽車，週二在南灣兩度起火，事件中沒人受傷。

週二下午2時左右，該輛Tesla汽車的車主，因為發現車胎漏氣，於是電召拖車服務，把汽車拖到Los Gatos市University大道500號路段一間汽車維修中心。

當汽車停泊10分鐘後，車主聽到一聲巨響，再發現車身著火，煙霧瀰漫。

消防員趕到現場，迅速將火勢控制，但車內的電池因為過熱，再度發出怪聲及冒煙，當局留在現場多個小時，等待電池降溫。

至傍晚時份，該輛Tesla汽車被拖到Campbell市一間汽車維修中心，結果再度著火。

車主對本地ABC電視台的記者稱，他在3個月前買下這輛Model S，只走了1,200哩便發生事故，他說如果汽車是在家中的車庫起火，他們剛巧外出渡假，整幢屋可能也被燒掉，後果真的不堪設想。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。