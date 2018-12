【KTSF 萬若全報導】

加州公共事業委員會考慮徵收手機簡訊附加稅,現在計劃胎死腹中。

提出徵收手機簡訊附加費的委員收回這項提議,主要原因是日前聯邦通信委員將簡訊定義為”信息服務”,而不是”電信服務”,讓委員會沒有法源依據來徵收簡訊附加費。

此外,這個提議引發各界強烈反彈,被網友罵翻,有網友在推特表示,這是最笨的決定,下次用選票把這些委員趕走。

網友還指加州已經這麼多稅,下一次是不是連呼吸要徵收稅。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。